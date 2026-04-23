Addio a Roberto: una malattia rara lo ha portato via in poche settimane

Da oltre vent’anni Roberto Borrelli lavorava per l’autolinee Asf: una persona molto conosciuta e amata da tutti per il suo sorriso e la sua gentilezza

Un’intera comunità scossa per la perdita di un uomo affabile

La notizia della morte di Roberto Borrelli, 46 anni, si è diffusa in fretta a Canzo. E non solo. L’uomo faceva l’autista sui pullman dell’Asf ed era conosciuto da tantissime persone. Non solo per il suo lavoro, ma anche per il suo modo gentile e affabile con tutti.

La sua morte ha colpito la comunità: tante la manifestazioni d’affetto che stanno arrivando a sostegno della famiglia.

Domani il funerale in Santo Stefano

Borrelli aveva accusato problemi ai polmoni lo scorso mese di marzo, ma quella che si credeva una bronchite era in realtà una malattia rara e poco conosciuta che in poche settimane lo ha portato alla morte.

Il 46enne lascia la moglie Daniela, con cui era spostato da 11 anni, e i figli Giacomo e Ginevra, di 1 e 9 anni.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 24 aprile, alle 14.30 in Santo Stefano. Borrelli verrà poi accompagnato al cimitero canzese.