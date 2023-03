Addio a Serafino Fumagalli: era stato il comandante di Polizia locale

Aveva iniziato come semplice agente nel 1987.

Una persona che aveva dato tanto alla comunità

E' morto Serafino Fumagalli. Per 32 anni era stato il vigile di Merone. Aveva iniziato alla fine degli anni Ottanta, prima come agente poi era diventato comandante. Originario di Cantù, Fumagalli era diventato ben presto una figura di riferimento per il paese, rispettato e benvoluto da tutti. Era andato in pensione nel luglio del 2019. "A Merone lascio un pezzo della mia vita e del mio cuore", aveva detto in quell'occasione.

Mercoledì i funerali

Le esequie di Serafino Fumagalli si svolgeranno mercoledì, nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo. Dettagli più precisi saranno resi neti nelle prossime ore.