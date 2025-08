Addio a suor Marilena, per anni in missione

Lutto

Aveva 82 anni e aveva vissuto in Argentina e Guatemala.

Aveva frequentato il noviziato a Como, tra le Suore di San Giuseppe dell’Apparizione

Era diventata anche superiora

Paese in lutto per suor Marilena Beretta: aveva 82 anni. Originaria di Caslino, giovanissima era entrata nella congregazione delle Suore di San Giuseppe dell’Apparizione. Aveva frequentato il noviziato nella casa di via Borgovico a Como, dove dopo diversi anni era tornata nel ruolo di superiora.

L'esperienza come missionaria dal '78 all'86

Suor Marilena era stata in missione in Argentina e in Guatemala, partendo nel 1978 e rientrando in Italia nel 1986; nel 1990 era stata eletta provinciale della Congregazione. Si era poi spostata a Fiesole e Roma, infine era tornata a Como. I funerali sono stati celebrati mercoledì scorso nella cappella della comunità in via Borgovico, a Como.

Era una pioniera lungimirante

La religiosa aveva operato a supporto dei detenuti, come raccontano dalla diocesi: