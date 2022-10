Addio a Tiziano Corti, medico e canzese doc

Aveva 51 anni ed è sempre stato impegnato per la sua comunità.

Una persona colta, legata alle tradizioni del suo paese

Canzo ha perso una pagina importante della sua storia. Il dottor Tiziano Corti, 71 anni, è stata una persona che molto si è data da fare per il suo paese. Impegnato nella vita culturale canzese, faceva parte del coro degli Alpini di cui era presidente ed era stato socio fondatore della Cumpagnia di Nost, nonché - come lui sottolineava con orgoglio - membro del "Cunsili di Regiuu". Appassionato di storia, locale ma non solo, amava raccontare il passato, conoscerlo e soprattutto diffonderlo per far sì che potesse restare anche nella memoria delle generazioni future.

Impegnato in politica

Corti aveva preso parte attivamente anche alla vita politica di Canzo. Era stato consigliere comunale tra le fila della maggioranza. Aveva deciso nel 2009, di candidarsi alla carica di primo cittadino, non riuscendo però a vincere le elezioni. Era rimasto come capogruppo di opposizione e aveva sempre dato il suo contributo in maniera costruttiva per il bene del paese.

Medico di grande umanità

Di professione medico chirurgo, specializzato in medicina d'urgenza e pronto soccorso, Corti aveva la dote di essere fortemente empatico con i suoi pazienti, umanamente molto vicino a loro soprattutto nei percorsi più difficili. Un percorso che anche lui aveva dovuto affrontare e che purtroppo lo ha vinto.

Oggi i funerali

L'ultimo saluto al dottor Tiziano Corti si terrà oggi, sabato 29 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano alle 15.30.