Addio a Veronica, vinta dalla malattia: aveva solo 42 anni

Si è spenta nella sua casa di Albese, circondata dall’affetto e dalle premure dei suoi familiari, che l’hanno assistita e le sono stati vicino fino all’ultimo

Ha affrontato periodi dolorosi con grande coraggio e sopportazione

Un grave lutto ha colpito l’associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano di Erba: nel pomeriggio del 5 gennaio è prematuramente scomparsa Veronica Pianarosa, che dal 2018 al 2023 ha curato l’attività di segreteria del sodalizio.

Veronica, 42 anni compiuti il giorno di Natale, è stata vinta da un male inesorabile che l’aveva colpita diversi anni fa e che periodicamente tornava ad aggredirla. Ha affrontato periodi dolorosi e invalidanti con enorme coraggio e una capacità di sopportazione fuori dell’ordinario. Fino all’ultima recrudescenza di alcuni mesi fa, davanti alla quale anche le terapie a cui si sottoponeva si sono rivelate impotenti.

L'associazione piange una preziosa collaboratrice e amica

"Con Veronica gli Amici perdono una preziosa collaboratrice, che malgrado i gravi problemi di salute, finché le sue condizioni glielo hanno consentito, ha assicurato un impegno attento, intelligente e appassionato nel curare la corrispondenza, la contabilità e la gestione delle adozioni a distanza. Ma soprattutto piangono una persona alla quale non si poteva non volere bene, per la dolcezza e la sensibilità di carattere, che il suo sorriso rendeva manifeste a chiunque la avvicinasse".

Tristezza anche a Marituba: coordinava le pratiche per le adozioni

Il cordoglio degli Amici è anche quello della comunità brasiliana di Marituba, e in particolare di suor Leticia Souza de Lima, la Povera Serva della Divina Provvidenza responsabile del progetto delle adozioni a distanza, con la quale Veronica coordinava queste delicate pratiche e che aveva conosciuto in occasione della sua visita a Erba nell’autunno del 2023. Anche a Marituba, in queste ore, si sta pregando per lei.

Era stata cresimata proprio da monsignor Pirovano

Stringendosi affettuosamente con il pensiero e la preghiera alla famiglia Pianarosa, gli Amici affidano idealmente Veronica a monsignor Pirovano, che la cresimò quando era ragazzina e le è sicuramente grato per essersi prodigata a favore della sua opera: gli Amici sono certi che l’ha già accolta e abbracciata.