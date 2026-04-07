Addio a Versace, presidente dell’associazione Calabro-Brianzola

Lutto ad Albavilla: è morto Vincenzo Versace, presidente dell’associazione Calabro-Brianzola. Aveva 83 anni.

Da sempre impegnato sul territorio

Versace è mancato ieri mattina, 6 aprile. Geometra in pensione, era presidente del sodalizio culturale con sede ad Albavilla fin dalla sua nascita e da circa un ventennio si impegnava nella proposta di iniziative ed eventi sul territorio. Il nome dell’associazione, aveva spiegato Versace, era stato ideato con l’intento di cercare qualcosa che indicasse bene l’unione tra Calabria e Brianza. Su tutte le iniziative spiccava l’istituzione del Premio Badolato, riconoscimento consegnato alternatamente a una personalità di spicco brianzola e una calabrese distintisi per l’impegno sul territorio. La meritoria opera di Versace, presidente dell’associazione culturale Calabro Brianzola, era persino stata riconosciuta e premiata dal ministero della Pubblica istruzione nel 2017

Versace lascia la moglie Maria Teresa e i figli Gianni e Antonio. I funerali saranno domani, mercoledì 8 aprile, alle 15, in chiesa parrocchiale ad Albavilla, preceduti dal rosario.