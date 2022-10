Addio ad Adelio Minoretti, storico macellaio di Castelmarte

Il negozio aveva chiuso un mese fa.

Cordoglio in paese

E' morto Adelio Minoretti: era il macellaio di Castelmarte. Un negozio storico il suo, nella centralissima via Dante. La famiglia aveva deciso di abbassare definitivamente le serrande un mese fa. Una perdita per il piccolo borgo, tanto che era stato lo stesso sindaco, Elvio Colombo, ad annunciarlo attraverso i social: "Finisce un pezzo di storia per il nostro piccolo paese. Chiude un negozio storico: un saluto e un ringraziamento speciale per il lavoro svolto a favore della comunità di Castelmarte". E ora questo lutto.

L'addio alla moglie in marzo

Lo scorso marzo era morta la moglie Gabriella. Ora la famiglia Minoretti è stata colpita anche dalla perdita di Adelio. A portare avanti la tradizione resta ora il negozio di via Castelletti a Ponte Lambro.

Le parole dell'Amministrazione

L'Amministrazione comunale castelmartese non ha fatto attendere parole di affetto rivolte ai familiari: "Ci stringiamo alla famiglia Minoretti ed esprimiamo loro le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Adelio".