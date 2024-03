Addio al carlino Hulk: aveva vegliato per tre giorni il padrone morto

Il fatto era accaduto nel 2015 in pieno centro storico, in via Meda

Il fedele cane se ne è andato a quindici anni

E' morto Hulk, il carlino di quindici anni che nel 2015 aveva vegliato il suo padrone, colto da un malore fatale nella sua abitazione di via Meda, a Canzo. L'uomo, Luigi Contestabile, aveva 69 anni ed era l'ex stradino del paese. Non era sposato e non aveva figli, viveva solo nel centro storico insieme al suo fedele amico. Un amico che gli è rimasto accanto anche dopo la morte, vegliandolo con amore e richiamando l'attenzione dei vicini con il suo abbaiare straziante.

Ha vissuto sereno a Montano Lucino

Quando i soccorsi erano riusciti a entrare nella casa di Contestabile, avevano trovato Hulk appoggiato al braccio del suo padrone, che era riverso a terra. Il cane era prima stato affidato a una vicina (la donna che aveva allertato il "112" insospettita dall'abbaiare disperato dell'animale), poi era stato dato in adozione. Ha trascorso gli ultimi nove anni della sua vita a Montano Lucino, circondato dall'affetto della sua nuova famiglia e di altri amici a quattro zampe.