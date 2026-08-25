Addio al comboniano Padre Daniele Frigerio

«Sulle strade del mondo per annunciare il Vangelo». È una frase che racconta bene la vita di padre Daniele Frigerio, sacerdote comboniano attualmente a Monza, originario di Erba, morto sabato a 71 anni.

“E’ stato una testimonianza di fede”

Come riportano i colleghi di Prima Monza, padre Daniele Frigerio era stato missionario in Ciad, dove fu anche vicario episcopale. Aveva portato quella stessa vocazione all’incontro nella comunità di Santi Giacomo e Donato, a Monza, diventandone negli anni un punto di riferimento, sempre attento all’ascolto, soprattutto degli anziani, dei malati e delle famiglie. «I fedeli lo ricordano per il grande amore che ha saputo trasmettere – ha evidenziato don Pierangelo Motta, parroco della Comunità pastorale Santi Quattro Evangelisti – Padre Daniele è stato missionario e questa sua esperienza l’ha sempre accompagnato. Era molto attento all’ascolto, soprattutto delle persone più anziane, dei malati e delle famiglie». Referente per la parrocchia di via Buonarroti, padre Daniele «trasmetteva il pensiero umano che nasce dal Vangelo. Era appassionato al Vangelo e, attraverso il Vangelo, era appassionato della gente», ha ricordato don Motta. Anche gli anni trascorsi in Ciad, dove aveva ricoperto il ruolo di vicario episcopale, erano rimasti parte della sua testimonianza.

In occasione della Giornata mondiale della pace, che la Chiesa cattolica celebra il primo gennaio, accoglieva infatti i rappresentanti delle diverse fedi per un momento di condivisione e riflessione.

«Padre Daniele è stato una testimonianza di fede anche nella malattia», ha concluso don Pierangelo Motta.

Le esequie verranno celebrate domani, mercoledì 26 agosto, alle 11, nella sua parrocchia Santi Giacomo e Donato.