Addio al presidente del Lura Soccorso

Una comunità in lutto per la scomparsa di Giancarlo Gatti: Lurate Caccivio piange il presidente del Lura Soccorso.

Addio a Giancarlo Gatti

Dalla parte di chi ha bisogno. Sempre. E’ stato questo il filo con duttore di gran parte della vita di Gatti, venuto a mancare nella serata di domenica 16 agosto. A tributargli un sentito ricordo è l’Amministrazione comunale: “Il sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i volontari di Lura Soccorso per la scomparsa del presidente Giancarlo Gatti. Giancarlo ha dedicato tempo, energie e cuore al servizio della nostra comunità, mettendosi ogni giorno a disposizione delle persone più fragili e di chi aveva bisogno. Il suo impegno, la sua disponibilità e il suo esempio resteranno nella memoria della nostra comunità. Grazie, Giancarlo, per tutto quello che hai fatto per gli altri. Alla famiglia e a tutta Lura Soccorso va la nostra gratitudine e la più sincera vicinanza in questo momento di dolore”.

“Al servizio degli altri”

Parole di stima anche dal sindaco Serena Arrighi: “La sua scomparsa è una perdita importante per tutta la nostra comunità. Voglio ricordarlo non solo come presidente di Lura Soccorso, ma soprattutto come una persona che ha saputo mettersi al servizio degli altri con grande disponibilità e senso di responsabilità. Giancarlo aveva preso in mano l’associazione in un momento non semplice e, con impegno e determinazione, aveva contribuito a rilanciarla, restituendole stabilità e nuove prospettive. In questi mesi abbiamo lavorato molto bene insieme e avevamo appena sottoscritto l’accordo per la nuova sede: un passo importante, che rappresentava anche la volontà di costruire insieme il futuro di Lura Soccorso.

Mi dispiace profondamente che Giancarlo non possa vedere realizzato tutto ciò per cui si era impegnato. A lui va la mia gratitudine personale e quella dell’Amministrazione Comunale per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità e, soprattutto, per le persone più fragili che Lura Soccorso accompagna e sostiene ogni giorno. Alla sua famiglia, ai volontari e a tutta l’associazione esprimo la mia più sincera vicinanza. Ci impegneremo affinché il lavoro e l’eredità di Giancarlo possano continuare”.