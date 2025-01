Addio al presidente della Caritas canzese

Oggi pomeriggio, giovedì 16 gennaio, alle 15, i funerali nella basilica di Santo Stefano a Canzo

Una vita spesa per il prossimo

Roberto Ferrari, 69 anni, è stato per oltre un ventennio l'anima della Caritas a Canzo. Nata con lui, ha saputo raccogliere attorno a sé tanti volontari e dare vita a tante iniziative al servizio del prossimo. Un'intera esistenza spesa, con il cuore, al servizio degli altri. Negli anni ha creato anche il centro di ascolto, il guardaroba comunitario, il Fondo comunità solidale fino e quello famiglia-lavoro. E ancora, la scuola di italiano per stranieri e il dopo scuola per i bambini della primaria. Tutto con grande umiltà, senza smania di apparire ma con passione e con il senso più puro del trovare gioia nel donare.

Un'intera comunità in lutto

Grande cordoglio in paese ha causato la notizia della sua morte. Ferrari se ne è andato nella prima mattina di martedì, 14 gennaio. Un uomo molto impegnato nel sociale che tanto bene ha fatto a molti. Oggi pomeriggio, 16 gennaio, alle 15, nella basilica di Santo Stefano verrà celebrato il suo funerale.

Lascia la moglie Mirella e la figlia Laura.