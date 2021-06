Una vita spesa alla ricerca del bello e nella connessione con l’altro, nel desiderio di conoscenza e di condivisione.

Addio al presidente dell'associazione italiana Ex Libris

Gli ex libris, le sabbie del mondo conservate nella teca della sua mansarda, i quadri, le litografie, la raccolta di volumi su Pinocchio e quella tensione verso la bellezza, verso il bene, che sono stati la cifra di 68 anni percorsi in punta di piedi: il lascito di Angelo Sampietro, venuto a mancare dopo una lunga lotta contro la leucemia, travalica gli oggetti conservati e custoditi con minuziosa cura, permeando i ricordi di chi aveva avuto l’onore di poterlo incontrare. Presidente dell’Associazione nazionale Ex libris da una decina di anni, sapeva incantare chiunque avesse intorno coi suoi aneddoti, le sue battute e i suoi racconti.

