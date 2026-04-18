Addio alla nobildonna Elvira Genolini: la sua era una storica famiglia di Crevenna

I suoi familiari donarono alla parrocchia il terreno dove fu costruito l’asilo, successivamente diventato Ca’ Mornigo e attualmente trasformato in parcheggio

Una famiglia legata alla comunità: una via dedicata a un suo membro

E’ morta ieri, venerdì 17 aprile, la nobildonna Elvira Genolini Lami, detta Rurù. Era nata a Milano nel 1929 e apparteneva alla storica famiglia Genolini che a Crevenna, frazione di Erba, ha avuto molto peso tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. I suoi familiari, legati all’edilizia, acquistarono Villa Fontana nel 1861 e da allora il legame con Crevenna è stato forte.

Membri della famiglia, in particolare monsignor Tommaso Genolini, sono stati attivi nell’Amministrazione comunale come assessori e consiglieri tra il 1881 e il 1904. A Tommaso Genolini è anche intitolata una via nella frazione.

I Genolini giocarono un ruolo attivo nella comunità locale, inclusa la donazione di terreni per opere sociali.

I funerali nella chiesa di Santa Maria Maddalena

I funerali di Elvira Genolini Lami si celebreranno lunedì, 20 aprile, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Crevenna, dove sarà sepolta.

La nobildonna lascia i figli Giulia con Gian Luigi, Francesco con Claudia, Tommaso e Pietro.