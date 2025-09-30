Addio alla professoressa Colombo: aveva 60 anni

Addio alla professoressa Carmen Colombo: aveva 60 anni. Abitava a Orsenigo ma era conosciuta su tutto il territorio per la sua lunga carriera da insegnante.

“Una donna piena di entusiasmo, appassionata di lettura”

La docente di Lettere aveva insegnato fino al 2018 alla scuola secondaria “Rufo” di Alzate; per poi passare agli istituti di Tavernerio e Albese, afferenti al Comprensivo “Don Milani”. In passato era anche stata direttrice della scuola dell’Infanzia “Pizzala” di Orsenigo.

A ricordarla, in queste ore, i colleghi docenti e Ata del Comprensivo di Tavernerio con il preside Flavio Pavoni, che ne hanno sottolineato il carisma e l’entusiasmo. “Oggi ci ha lasciati la nostra collega Carmen Colombo, insegnante di lettere, donna energica, appassionata di lettura e di vita. Con il suo entusiasmo ha saputo contagiare studenti e colleghi, trasmettendo ogni giorno l’amore per i libri e per la scuola. La ricordiamo con gratitudine e affetto, per i sorrisi condivisi, la forza trascinante e la passione autentica che metteva in tutto ciò che faceva. Resterà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre aule”.

I funerali saranno celebrati domani mattina, mercoledì 1 ottobre, in chiesa parrocchiale a Orsenigo, preceduti dal rosario.