Addio all'assessore Panzeri: Merone in lutto

Grande perdita per la società civile e per la parrocchia.

E' morta Gabriella Panzeri

Si è spenta nella serata di ieri, giovedì 13 luglio, Gabriella Panzeri. Era assessore ai Servizi sociali nel Comune di Merone. Da un ventennio era impegnata in Amministrazione comunale, prima con Pietro Brindisi e in seguito con l'attuale sindaco, Giovanni Vanossi. La comunità perde una donna piena di entusiasmo e di passione per il bene comune. Sempre attiva, sorridente e disponibile a dare una mano. Un impegno che ha sempre avuto anche in parrocchia, dove non ha mai mancato di dare una mano.

"Una perdita enorme per il paese"

"Perdiamo una figura insostituibile per Merone. Gabriella è una persona che si è spesa tanto per la comunità", spiega il sindaco Vanossi. Un ricordo arriva anche dal parroco, don Marco Zanotti: "Incarnava il vero spirito del buon cristiano: fare, nel silenzio, senza voler apparire".

Lunedì i funerali nella chiesa parrocchiale

Le esequie di Gabriella Panzeri saranno celebrate lunedì, 17 luglio, alle 10 nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo dal parroco. La cerimonia sarà preceduta, alle 9.30, dalla recita del rosario. L'assessore Panzeri si trova ora nella sala del commiato meronese.