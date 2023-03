Addio all'ex comandante Fumagalli: folla commossa a Merone

In tanti hanno voluto omaggiare Serafino Fumagalli che per 32 anni è stato agente di Polizia locale.

Chiesa gremita: tanto affetto per un uomo buono

Una folla commossa ha preso parte nella mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo, alle esequie di Serafino Fumagalli, ex comandante di Polizia locale. Canturino d'origine, aveva scelto proprio Merone come sua casa: tanto si era speso per questa comunità non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche umano. "Serafino ci sta guardando, sorridendo - ha detto il parroco, don Marco Zanotti, nell'omelia funebre - Perché per ognuno di noi farà scorrere i momenti vissuti con lui. E' stato un uomo buono d'animo".

Una scomparsa che ha lasciato grande vuoto nella comunità

La morte di Serafino Fumagalli ha colto tutti di sorpresa. Se l'è portato via, in pochissimo tempo, un male incurabile. La comunità ha perso quella che per moltissimi anni è stata una figura di riferimento: nel corso della sua carriera - iniziata come semplice agente e terminata con il ruolo di comandante - si è fatto conoscere per la sua disponibilità e per il grande attaccamento al paese.