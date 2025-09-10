Addio all’ex viceparroco: al fianco di padre Dutto per oltre quarant’anni

Il funerale verrà celebrato domani, giovedì 11 settembre, alle 14.30, preceduto dal rosario alle 14 nella chiesa di San Giorgio a Eupilio

Era arrivato in paese nel 1977

E’ morto padre Franco Saccà, barnabita, classe 1944, era stato ordinato sacerdote nel 1975 e due anni dopo era arrivato a Eupilio, come viceparroco, al fianco del parroco padre Sebastiano Dutto. Un ruolo che aveva ricoperto per quasi quarant’anni. Il religioso si è spento ieri, martedì 9 settembre, nella casa di cura dove era ricoverato nell’ultimo periodo. In questi anni aveva sempre vissuto alla casa dei Barnabiti di Galliano, fino a pochi mesi fa.

L’ultimo saluto dei parrocchiani

Domani, giovedì 11 settembre, alle 14.30 saranno celebrati i funerali di padre Franco nella chiesa di San Giorgio, a Corneno. Già da oggi i fedeli potranno portargli un ultimo saluto nella camera ardente che è aperta presso la casa degli esercizi spirituali di Galliano. Questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario.