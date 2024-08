Addio allo storico alpino di Vighizzolo

E’ stato una colonna portante del gruppo Alpini di Vighizzolo, iscritto al sodalizio da 62 anni. Ma il suo contributo lo ha fornito anche nelle altre associazioni, delle quali ha fatto parte. Così in questi giorni sono state tante le persone addolorate per la scomparsa di Armando Moretto, 84 anni. In primo luogo i suoi familiari, che si sono stretti attorno alla sua salma: la moglie Anna, con la quale ha festeggiato lo scorso maggio 60 anni di matrimonio. Accanto a lei le due figlie Vanna e Genny, l’amato nipote Tommaso accanto a tutti gli altri parenti. A loro si sono affiancati gli alpini di Vighizzolo e i tanti amici che il canturini ha avuto.

La scomparsa

E’ venuto a mancare nella giornata di mercoledì dopo una breve malattia riscontratagli a metà del mese di luglio.

«Papà è arrivato da Grisolera a Cantù quando era un ragazzino - ha raccontato la figlia Vanna - Nella sua vita ha svolto molteplici lavori: è stato muratore, poi ha fatto il camionista, quindi ha lavorato come necroforo al cimitero di Vighizzolo per poi aiutare un ambulante che vendeva polli al mercato della frazione».

Un uomo buono e disponibile

La figlia ha descritto anche il carattere del papà. «E’ stato un uomo solare ed estremamente buono. Gli è sempre piaciuto stare in compagnia a chiacchierare insieme agli amici. Si trovava con loro al bar Bivio e lì spesso giocava anche a carte». Armando Moretto è stato poi molto impegnato anche a livello sociale, in diverse associazione del territorio. «Papà ha fatto parte del coro parrocchiale di Vighizzolo - ha proseguito la figlia - In parrocchia ha poi dato una mano per molti anni, soprattutto durante le feste patronali nelle quali era tra coloro che cucinavano. E’ stato quindi un donatore del sangue a lungo iscritto all’Avis di Cantù oltreché, ovviamente, un alpino nel gruppo di Vighizzolo, al quale era particolarmente affezionato. Infine mio padre è stato un amante della pesca sportiva, che ha praticato fino a quando le condizioni di salute glielo hanno concesso».

Il ricordo del capogruppo

Commosso è stato anche il ricordo del capogruppo degli Alpini di Vighizzolo Sergio Ferrise. «Armando è stato un alpino che ha fatto la storia del nostro gruppo - ha precisato Ferrise - Iscritto da 62 anni, per diverso tempo ha fatto parte del direttivo. Era una persona estremamente buona, ma anche molto disponibile quando si trattava di lavorare e mettere in piedi una iniziativa. Il suo aiuto c’era sempre, unito a una grande precisione in tutto quello che faceva». Ferrise ha poi evidenziato come il canturino fosse sempre presente alle manifestazioni del gruppo. «Mi riferisco per esempio al 25 Aprile o al 4 Novembre, ma anche in occasione delle Adunate nazionali, alle quali ha partecipato sino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito». I suoi funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 agosto, nella chiesa parrocchiale di Vighizzolo.