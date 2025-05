Addio all'ultracentenario Galletti

Ha tifato la sua squadra del cuore, il Milan, fino al suo ultimo giorno di vita: Enrico Galletti, di Carimate, si è spento il 1° maggio 2025 a 101 anni.

Nato e cresciuto a Carimate, aveva una sorella gemella, Maria, morta ultranovantenne. Sposato con Lidia, Galletti rimase vedovo molti anni fa e, prima della pensione, lavorò in ferrovia e come falegname.

Enrico era un grande tifoso di calcio. Racconta il figlio Riccardo Galletti.

"Non si è mai perso una partita, ha guardato in televisione le partite del Milan fino all’ultimo e per i 100 anni gli avevamo regalato la maglietta del Milan con il suo nome e il numero 100".