Adeguamento delle barriere: arriva il senso unico alternato

Lavori delle barriere a Magreglio lungo la SP-41 Valassina: la Provincia di Como dispone il senso unico alternato.

Adeguamento delle barriere

Senso unico alternato lungo la SP-41 Valassina nel Comune di Magreglio. Per consentire lavori di adeguamento di alcune tratte delle barriere di sicurezza stradale, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da impianto semaforico da cantiere e, se necessario, da movieri.

Disposizione della Provincia

La disposizione è arriva direttamente dalla Provincia di Como. I lavori prenderanno il via lunedì 28 settembre e dureranno tutta la settimana, sino a venerdì 2 ottobre. Il senso unico sarà in vigore nella fascia oraria dalle 9 alle 17.