Agente di Polizia locale e allenatore di calcio femminile porta la sua squadra a vincere la Coppa Lombardia

Agente della Polizia locale e allenatore di calcio femminile di successo: Stefano Corrias, di Albavilla, porta la società Energy Saving al trionfo della Final Four e a vincere la Coppa Lombardia C1 femminile.

Da 21 anni agente ad Albavilla

Da ventun anni a servizio della Polizia locale intercomunale di Albavilla, Corrias è da oltre un decennio allenatore di calcio a 5; da otto anni guida inoltre una squadra di calcio femminile. «Già tanti anni fa, nel 2006, avevo allenato una squadra di calcio a 5 femminile, per circa un anno – spiega – Poi sono passato al maschile, con la Under 19 nazionale della Cometa di Como; finché non mi è stato proposto di allenare una squadra femminile e ho subito accettato: mi piace dare visibilità anche alle ragazze, che in questo sport, purtroppo, da sempre ne hanno davvero poca».

E da otto anni allena la Energy Saving di Bulciago. «In questi anni ho visto passare tante ragazze e ho sempre cercato con entusiasmo di dare una sua dimensione anche al calcio femminile – spiega – Purtroppo ci credono in pochi ma è una realtà bella come quella maschile. La compagine che alleno è formata da giocatrici di tutte le età: la più piccola ha 17 anni, la più grande ne ha 35. Una differenza? C’è forse meno fisicità, ma si vedono comunque bellissime giocate e ci sono ragazze tecnicamente molto forti. Garantisco che non abbiamo nulla da invidiare al calcio maschile. Negli ultimi tre anni abbiamo vinto la Coppa Italia regionale: due volte con Cometa, una quest’anno con Energy».

La formazione femminile, nei giorni scorsi, ha appunto conquistato la Coppa Lombardia C1, superando la concorrenza nella Final Four e portando in bacheca il primo trofeo ufficiale della stagione. In particolare, la formazione allenata da Corrias ha battuto 4-1 la ligure Città Giardino Marassi in semifinale, accedendo alla finale in cui ha superato la Sports Team di Segrate per 2-1 in una gara intensa e ricca di emozioni. «E’ stata decisamente una partita sudata e combattuta – ha commentato Corrias – Ogni partita va giocata e non c’è un risultato definito. Siamo scesi in campo con concentrazione e determinazione e abbiamo portato a casa il risultato».

Le vincenti del trofeo regionale accedono di diritto alla fase nazionale. «Ci proviamo e ci crediamo; poi il campo dirà la sua – aggiunge – Stiamo incastrando tanti impegni, con il campionato in cui siamo primi a +4 dalla seconda… Stiamo andando bene».

“Il calcio femminile è appassionante quanto quello maschile”

L’impegno di Corrias è anche nel far conoscere e valorizzare il calcio femminile. «Allenare è un gioco anche per noi: vedere i progressi, vedere rifare le cose in campo è la parte più soddisfacente – spiega – Non è sempre facile, si mischiano età e caratteri diversi. Ma col femminile mi comporto come farei con il maschile. Ho avuto ragazze molto valide: una fortuna per cui devo ringraziare loro, che scendono in campo e ogni giorno danno tanto. Purtroppo questo sport è bistrattato: a oggi nel Comasco siamo due squadre, sette in Lombardia. L’invito è di provare ad aprire gli occhi e vedere che c’è anche questo: stiamo cercando ragazze e continuiamo a valorizzare questo sport, le atlete che fossero interessate a provare sono le benvenute».

(Corrias, primo da sinistra in seconda fila, con le giocatrici della Energy saving)