Agente per 28 anni: Bassanini in pensione

Dopo 28 anni da agente di Polizia locale è andata in pensione Rosella Bassanini. Originaria di San Donato Milanese, 67 anni, attualmente residente ad Asso, è arrivata a Canzo dopo il matrimonio, nel 1978. Sia Bassanini che il marito erano due commercianti, ma il suo sogno è sempre stato quello di indossare la divisa.

Gli inizi

"Fin da ragazza sarei voluta entrare in Polizia, ma i miei genitori non volevano. Sono nata a Metanopoli, una frazione di San Donato, ma tutta la nostra vita gravitava a Milano e dunque una realtà non semplice. Perciò i miei primi passi lavorativi li ho mossi all’Eni", racconta.

L’anno della svolta è stato il 1996: "Avevo cessato la mia attività da commerciante a Canzo e poco dopo uscì il bando di concorso per un tempo determinato in Polizia locale. Lo vinsi e rimasi per sei mesi e poi ancora per altri sei, finché non uscì il bando per il tempo indeterminato. Dal 1997 sono entrata ufficialmente in Polizia locale".

Un sogno avverato: "Ero una quarantenne, sposata, con due figli. Un bell’impegno, ma la famiglia mi ha sempre sostenuta in tutto. E il fatto di essere rimasta qui per 28 anni conferma che ho trovato una seconda famiglia".

La forza del gruppo

Il valore aggiunto secondo Bassanini è proprio il gruppo di lavoro: "In particolare questi ultimi vent’anni siamo stati un gran bel team..."

