Aggressioni agli operatori medici: incontri a Villa San Benedetto

Aggressioni agli operatori medici: la Polizia di Stato di Como, lo scorso 30 settembre e ieri, martedì 7 ottobre, ha incontrato il personale sanitario di Villa Menni di Albese con Cassano, struttura di cura residenziale, con reparto psichiatrico, per trattare l’argomento.

Incontri per fornire informazioni utili su come agire in caso di episodi

Il primo incontro è stato curato dal Commissario Capo Anna Sansone, Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como e il secondo dal Commissario Miriam Massaro, Dirigente dell’Ufficio del Personale: entrambi gli appuntamenti sono stati organizzati con l’obbiettivo di informare i medici sulla prevenzione alle aggressioni nei confronti degli operatori del settore. A coadiuvare i funzionari della Questura di Como, anche personale del Posto di Polizia dell’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, i poliziotti hanno fornito informazioni utili su chi contattare e soprattutto quando, curando la fase di de-escalation per scongiurare gli episodi, difendersi e prevenire.

A seguire gli incontri, oltre agli infermieri e agli Operatori Socio Sanitari, i tre medici principali della struttura sanitaria, dottoressa Diaferia Giuseppina, primario riabilitazione psichiatrica, la dottoressa psichiatra Patrizia Scherillo e la dottoressa psichiatra Tedesco Roberta, che hanno ringraziato la Polizia di Stato di Como per la lodevole e utilissima iniziativa.