Agli sportelli comunali si potrà prenotare il passaporto

Agli sportelli comunali di Albavilla si potrà prendere appuntamento per il rilascio o il rinnovo del passaporto. Un nuovo importante servizio è stato recentemente attivato dall’Amministrazione comunale grazie alla collaborazione con la Questura di Como e dedicato agli albavillesi, nell’intento di supportarli nell’avvio della pratica. Albavilla è tra i primi Comuni dell’intera provincia ad attivare questo servizio.

Un servizio avviato grazie alla collaborazione con la Questura

Il sindaco Giuliana Castelnuovo spiega: «Il nuovo servizio attivato permette di prenotare, tramite gli uffici comunali, l’appuntamento per il rilascio o rinnovo del documento presso l’ufficio della Questura di Como – sottolinea – Grazie alla collaborazione del Comune con la Questura, i residenti in paese potranno così usufruire del nuovo servizio presentando apposita istanza, corredata da copia del documento di identità, all’indirizzo segreteria@comune.albavilla.co.it. I cittadini potranno inoltre scegliere che il passaporto sia recapitato direttamente alla propria abitazione».

Tutta la modulistica per presentare le istanze è reperibile sul sito istituzionale www.comune.albavilla.co.it nella sezione «servizi». La stessa modulistica può inoltre essere richiesta, per chi avesse difficoltà a scaricarla, direttamente all’operatore dello sportello comunale.

Per ottenere ogni eventuale informazione aggiuntiva o richiesta di chiarimento è possibile contattare la segreteria ai numeri 031/3354320- 0313354353 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura.

«Attraverso questo nuovo servizio digitale – ha poi aggiunto Castelnuovo – L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per una transizione digitale inclusiva e accessibile, con l’auspicio che possa essere uno strumento utile e concreto per tutti i cittadini».