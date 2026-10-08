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Agorà 97 e Coop Como Consumo, la spesa è solidale a Uggiate con Ronago e a Valmorea.

Partnership tra Agorà 97 e Coop Como Consumo

Fare la spesa e, nello stesso tempo, contribuire concretamente a un progetto dedicato ai bambini con disabilità gravissime. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nei punti vendita Coop di Valmorea e Uggiate con Ronago la “Spesa Solidale”, promossa da Coop Como Consumo a favore di Agorà 97. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sesta edizione, rinnova una collaborazione ormai consolidata tra Coop Como Consumo e Agorà 97 e conferma il sostegno al Progetto Rinascita, dedicato all’ampliamento e al rinnovamento di Casa di Gabri e Luca di Rodero.

Nelle tre giornate, il 10% del ricavato delle spese effettuate nei due punti vendita Coop sarà devoluto ad Agorà 97 per contribuire alla realizzazione del progetto.

Un gesto semplice e quotidiano come fare la spesa diventa così un’occasione di partecipazione e responsabilità condivisa: un modo concreto per sentirsi parte di una comunità che sceglie di prendersi cura delle persone più fragili.

​Un progetto che guarda alla qualità della vita

​Il Progetto Rinascita nasce per migliorare le condizioni di vita dei bambini con disabilità grave e gravissima e con bisogni assistenziali complessi accolti a Casa di Gabri e Luca, attraverso nuovi spazi e soluzioni capaci di innovare la cura, favorire la socializzazione e creare nuove possibilità di relazione con le famiglie e con il territorio. Non si tratta semplicemente di ampliare una struttura, ma di sviluppare un nuovo modo di pensare gli spazi della cura: luoghi più adeguati alle esigenze dei bambini, ambienti dedicati alle attività educative, riabilitative e multisensoriali, maggiori possibilità di accoglienza per le famiglie e nuovi spazi aperti alla comunità. Per Agorà 97, infatti, prendersi cura significa guardare alla persona nella sua interezza, non soltanto ai suoi bisogni sanitari e assistenziali. Significa offrire relazioni, esperienze, affetti, opportunità e occasioni di incontro. E’ questo il cuore di Rinascita: fare di Casa di Gabri e Luca una Casa sempre più capace di curare, accogliere e connettere, costruendo un ponte tra i bambini, le loro famiglie e la comunità. Partecipare è semplice: venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà sufficiente fare la propria spesa nei punti vendita Coop di Valmorea e Uggiate con Ronago.

Una parte del valore generato da ogni acquisto contribuirà così a sostenere un progetto che guarda al futuro dei bambini di Casa di Gabri e Luca.

Sei edizioni

Dopo cinque edizioni, la Spesa Solidale è diventata un appuntamento riconoscibile sul territorio e testimonia quanto la collaborazione tra cooperazione sociale, impresa cooperativa e cittadini possa produrre risultati concreti. “Arrivare alla sesta edizione di questa iniziativa significa aver costruito nel tempo qualcosa che va oltre una raccolta fondi: significa aver creato una relazione tra Agorà 97, Coop Como Consumo e il territorio”, dichiara Sergio Besseghini, Presidente di Agorà 97. “La Spesa Solidale ci ricorda che anche un gesto ordinario può diventare straordinario quando viene condiviso e orientato al bene comune. Ai dirigenti, ai soci, ai collaboratori e a tutti i clienti Coop va fin d’ora il nostro grazie”.

Il modello cooperativo

“Sostenere ancora una volta Agorà 97 significa dare continuità a una collaborazione nella quale crediamo profondamente” , è il pensiero di Paolo Bernasconi, Presidente di Coop Como Consumo. “La forza della Spesa Solidale sta proprio nella sua semplicità: permette a tante persone di contribuire insieme a un obiettivo concreto attraverso un gesto che appartiene alla vita di tutti i giorni. Il Progetto Rinascita rappresenta un intervento importante per il territorio e siamo certi che, anche in questa sesta edizione, i nostri soci e clienti sapranno dimostrare la sensibilità e la partecipazione che hanno sempre contraddistinto questa iniziativa”.

La solidarietà diventa comunità

Sostenere il Progetto Rinascita significa contribuire alla costruzione di luoghi nei quali anche una condizione di fragilità molto complessa possa trovare non soltanto assistenza, ma dignità, affetto, relazioni e possibilità di vita. Significa essere vicini alle famiglie. Significa sostenere il lavoro quotidiano degli operatori. Significa costruire spazi capaci di mettere in relazione la Casa con il territorio.

Perché una comunità diventa davvero tale quando nessuno resta ai margini e quando ciascuno può fare la propria parte.