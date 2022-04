L'inaugurazione

Manifestazione in programma da oggi, sabato 23 aprile a lunedì 25 organizzata con la collaborazione di diversi soggetti, dai parchi al Gal, all’Autorità di bacino.

Ci siamo, oggi al via Agrinatura. Il territorio e la natura, ma anche il turismo del Lario e le difficoltà del settore agroalimentare e dell’allevamento al centro di questa nuova edizione, la numero 21.

Agrinatura al via l'edizione numero 21

A fare gli onori di casa è stato Fabio Dadati, il presidente di Lariofiere (nel video in alto). Presente anche il sindaco di Erba, Veronica Airoldi che ha dato il benvenuto ai presenti, sottolineando "questa è la mia ultima uscita a Lariofiere come sindaco di Erba e sono contenta che sia in presenza".

Galimberti: "Serve la vicinanza delle istituzioni"

Ad intervenire è stato anche Marco Galimberti, presidente della Camera di commercio Como e Lecco. "In queste occasioni facciamo il punto della situazione del settore. Posso dire che abbiamo oltre 3.500 imprese che lavorano nell'agro alimentare nell'economia lariana. Sembrava ci fossero venti di ripresa ma c'è stata una frenata, quindi è importante che le istituzioni siano vicine agli imprenditori".

Il presidente Fermi: "Settore che va sostenuto e valorizzato"

Spazio anche alle parole di Alessandro Fermi, presidente del Consiglio di Regione Lombardia. "Questo è un settore che soffre e ha necessità di essere sostenuto e valorizzato. Oltre ai problemi che riguardano tutta Italia nel Comasco abbiamo anche il problema degli ungulati, che va assolutamente risolto. Teniamo sempre presente anche il tema del made in Italy, ognuno può fare la sua parte guardando da dove arriva un prodotto".

Il convegno inaugurale

Alle 10 è iniziato anche il convegno inaugurale dal titolo "Made in Italy vs Nutri-Score", presentato da Aurora Lussana. Presenti il senatore Gian Marco Centinaio, sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e forestali, la senatrice Erica Rivolta, vicepresidente della 5 Commissione del Senato, vice sindaco di Erba, Fabrizio Turba, sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale Lombardia e Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell'alimentazione e dietologia.