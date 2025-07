Ai piccoli pazienti delle Pediatrie consegnati i “Regali Sospesi” di Unicef

Asst Lariana

Nella mattina di ieri, giovedì 3 luglio.

All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, la Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile ha ricevuto la consegna dei “Regali Sospesi” di Unicef.

“Regali Sospesi” 2025

A portare i kit sono intervenuti Manuela Bovolenta, consigliere nazionale di Unicef Lombardia, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Antonio Pugliano, il commissario Miriam Massaro in rappresentanza della Questura di Como, il comandante della Caserma di Rebbio Emanuele Zappolini in rappresentanza del Comando provinciale dei Carabinieri, il tenente colonnello Cristiano Palmerini in rappresentanza del Comando provinciale della Guardia di finanza. Durante il periodo natalizio i volontari di Unicef sono stati ospitati negli stand di Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza e le offerte raccolte sono state trasformate nei regali consegnati ieri, giovedì 3 luglio. I “Regali Sospesi” è un’iniziativa ideata nel 2021 dai volontari Younicef e in Italia è stata realizzata in collaborazione con Clementoni.

Appuntamento rinnovato con passione

“E’ un appuntamento che rinnoviamo con passione da molti anni ormai - osserva Manuela Bovolenta - Siamo una bellissima squadra, un cerchio solidale che vede insieme tutte le forze dell’ordine del nostro territorio e i preziosi donatori”. Sentiti ringraziamenti a nome di Asst Lariana sono stati espressi dal primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile, il dottor Angelo Selicorni e dalla coordinatrice infermieristica Daniela Guanziroli. La prossima settimana, sarà effettuata una seconda consegna dei “Regali Sospesi” per la Pediatria dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù, la cui responsabile è la dottoressa Rosa Maria Maccarrone.