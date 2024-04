Aido Cantù apre al pubblico la sua sede

Sede aperta di Aido per la Festa nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule.

L'iniziativa

E’ la bella iniziativa promossa da Aido Cantù per domenica prossima, 14 aprile. «Come gruppo abbiamo deciso di aprire la nostra sede per la prima volta dalle 9 sino alle 12.30 - ha puntualizzato il presidente del sodalizio Sergio Cattaneo - Siamo in via Alciato 3, dove ha la propria sede Avis Cantù, che gentilmente ci ha concesso uno spazio gratuitamente».

L'obiettivo

L’obiettivo anche in questo caso è quello di far conoscere l’importanza della donazione. «E’ il messaggio di quanto sia fondamentale la cultura del “dono” - ha proseguito Cattaneo - Perché permette di salvare la vita ad altre persone con un semplice “sì”. E’ questo il valore che trasmettiamo sempre e che vogliamo comunicare anche in occasione dell’apertura straordinaria della nostra sede».

Gli ospiti

Domenica 14 aprile parteciperanno all’iniziativa diverse persone, che gravitano attorno al mondo Aido: «Ci saranno i nostri volontari, ma anche uomini e donne che si sono sottoposte a un trapianto e i parenti di quelle che invece hanno donato i loro organi. Tutti racconteranno la propria esperienza a chi parteciperà all’evento».