Aido: il bilancio dell'attività del 2024

Un anno ricco di iniziative ed eventi per Aido Cantù.

Il bilancio

Il presidente Sergio Cattaneo ha fatto il punto circa l’attività dell’associazione, che ha la propria sede all’interno di quella di Avis, in via Alciato. «Il primo dato che tengo a sottolineare è quello relativo al numero di adesioni cartacee, che abbiamo raccolto nei nostri eventi da persone che hanno manifestato la propria volontà a diventare donatori di organi - ha puntualizzato il presidente - Sono state 80, un ottimo numero così come le nuove adesioni in occasione del rinnovo della carta d’identità da parte dei cittadini. Il nostro obiettivo rimane sempre quello di diffondere la cultura del dono, ossia far comprendere alle persone l’importanza di scegliere di donare i propri organi. Ecco perché, dopo che io stesso sono stato sottoposto al trapianto di fegato e ora sono qui vivo grazie al dono di una persona che non conoscerò mai, ho deciso di dare vita ad Aido Cantù».

Il messaggio di Aido

Il messaggio Aido viene portato in primo luogo all’interno delle scuole. «Nel 2024 io e gli altri volontari abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con 1.190 alunni, raccontando loro le nostre esperienze e cosa è Aido. Un numero che è cresciuto rispetto al 2023, quando gli studenti che avevamo incontrato erano stati 842. Questo ovviamente non può che farci piacere». Tra le iniziative organizzate nel 2024 vi è stato Babbo Aido, attraverso il quale l’associazione canturina ha donato a 200 ragazzi in difficoltà economica, di età compresa tra 0 e 17 anni, un regalo per Natale. «Ma abbiamo organizzato anche altri eventi, come il gazebo in piazza Garibaldi in occasione della Festa della Mamma, il trofeo Ti Aido al Toto Caimi, il secondo memorial Giorgia Passafini e il primo dedicato a Beatrice Zaccaro. Questo percorso iniziato nel 2021 è possibile solo grazie ai nostri volontari, che voglio ringraziare per la disponibilità che sempre dimostrato», ha concluso Cattaneo.