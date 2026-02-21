Aiutateci a trovare il “Pallone d’Oro”: vogliamo scoprire il calciatore che tutti i mister vorrebbero avere

Al via il “Pallone d’Oro”, il nuovo gioco del Giornale di Olgiate, Giornale di Erba e Giornale di Cantù.

Aiutateci a trovare il “Pallone dOro”

Il nostro “Pallone d’Oro” è differente… Non è un atto di presunzione, sia chiaro. È piuttosto una scelta di campo, un modo per spiegare, da subito, come abbiamo deciso di organizzare il gioco che vi terrà compagnia fino alla fine di maggio. Negli anni ci siamo abituati a vedere il prestigioso premio di “France Football” nelle mani di campioni come Leo Messi, Cristiano Ronaldo e di tutti quei fuoriclasse premiati per giocate spettacolari e trofei conquistati con i club di appartenenza. Ma il mondo a cui vogliamo rivolgerci noi non si esaurisce in un gol segnato o in una coppa alzata al cielo. Il nostro sguardo vuole andare oltre. Vuole entrare nel cuore del calcio dilettantistico, quello fatto di passione vera, di sacrifici silenziosi e di valori che spesso non finiscono nelle copertine. Il mondo dei dilettanti è, prima di tutto, il mondo dei veri valori del calcio. È l’ambiente in cui le qualità tecniche camminano fianco a fianco con l’impegno quotidiano, lo spirito di sacrificio, il senso di appartenenza e il rispetto per compagni, avversari e allenatori.

Il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere

Vi inviteremo a votare e, ancor meglio, a segnalarci quei giocatori che vivono il calcio in questo modo: con serietà, passione e spirito di squadra. Cerchiamo atleti che sappiano essere esempio per i compagni, sia nell’esaltazione di una vittoria sia nella gestione di una sconfitta. Giocatori capaci di trascinare il gruppo nei momenti difficili, ma anche di fare un passo indietro quando serve. Pensiamo a quei ragazzi che prendono per mano la squadra, che contribuiscono a creare la giusta atmosfera nello spogliatoio, che richiamano tutti a dare il massimo in allenamento e in partita. In una frase: quei giocatori che, come si dice spesso a bordo campo, ogni allenatore vorrebbe avere con sé.

Le regole del gioco

Il “Pallone d’Oro” è pensato per abbracciare il calcio a 360 gradi: dai giocatori senior delle prime squadre fino a tutti i protagonisti del settore giovanile, vero punto di forza del movimento calcistico locale. Per questo motivo abbiamo strutturato tre classifiche distinte. Nella prima fascia troveranno posto i giocatori impegnati nei campionati federali dalla Prima alla Terza categoria. Nella seconda fascia rientreranno invece i protagonisti dei campionati giovanili Under 21, Juniores e Allievi. Nella terza e ultima fascia spazio ai più giovani: i giocatori dei campionati Giovanissimi, Esordienti e Pulcini.

Aspettiamo il vostro voto: ecco come partecipare

A partire dall’edizione in edicola di sabato 28 febbraio e fino al mese di maggio, ogni settimana pubblicheremo un coupon che dovrà essere compilato in tutte le sue parti: ogni coupon varrà un punto. Lo stesso coupon potrà essere usato anche per segnalare nuovi giocatori che meriterebbero di entrare in classifica. In questo caso, la segnalazione sarà considerata automaticamente come primo voto attribuito al giocatore indicato. Potranno partecipare anche i lettori dell’edizione digitale del settimanale: sarà sufficiente inviare all’indirizzo e-mail della redazione (redazione@giornalediolgiate.it, redazione@giornaledicantu.it, redazione@giornaledierba.it) il codice d’acquisto della copia, insieme al nome del giocatore votato.

Ogni settimana pubblicheremo l’elenco aggiornato dei punti di raccolta presso i quali potrete consegnare i vostri coupon. Sarà inoltre nostra cura indicarvi con precisione, di volta in volta, fino a quale data sono stati conteggiati i tagliandi inseriti in classifica, così da garantire la massima trasparenza nello sviluppo dell’iniziativa.