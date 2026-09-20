“Aiutatemi a trovare il medico che ha salvato mio fratello”

Dario Bertacchi, 70 anni, molto conosciuto nella frazione Buccinigo di Erba, è rimasto vittima di un investimento mentre attraversava la strada e ha avuto un vero e proprio angelo custode che lo ha protetto

“Voglio ringraziarlo e stringergli la mano”

Nel febbraio 2025, Bertacchi era caduto sul marciapiede ammalorato di via Como e si era procurato diverse fratture a volto e fronte. Quella volta era stato un giovane che passava a prestare il primo soccorso. Lo scorso mercoledì è stato un medico, come racconta la sorella Wanda:

“Dario era andato al negozio di fronte casa a prendere pane e prosciutto, come tutte le mattine, e nell’attraversare è stato investito. Io ero in casa e sono scesa subito, lui rantolava e per il colpo avuto il cuore si stava fermando. Per fortuna è arrivato un medico che gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Io ero in preda al panico e ricordo solo di avergli messo una mano sulla spalla e averlo ringraziato, ma non so chi sia. Vorrei trovarlo per ringraziarlo meglio e stringergli la mano”.

L’incidente in prossimità delle strisce

L’incidente è accaduto una decina di minuti prima delle 8 di mercoledì, 16 settembre, in via Como. L’uomo avrebbe attraversato dopo la curva e la macchina se lo sarebbe trovato proprio davanti, travolgendolo. Il 70enne sarebbe finito sul cofano della vettura, poi sbalzato a terra, dove avrebbe picchiato la testa. Da qui il trauma cranico e la rottura del femore.