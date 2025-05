Aiuto alle famiglie bisognose: l'iniziativa di Fratelli d'Italia

Verrà effettuata una raccolta alimentare al parcheggio di Banca Intesa Sanpaolo

Un sostegno alle persone in difficoltà del territorio

Un importante gesto di solidarietà si concretizzerà con la raccolta alimentare organizzata dal Circolo Fratelli d'Italia di Erba, guidato da Paolo Corbellini, a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà del nostro territorio. L'iniziativa si svolgerà sabato 17 maggio, dalle 8.30 alle 18.30, presso il parcheggio di Banca Intesa SanPaolo in corso XXV Aprile.

Saranno raccolti beni di prima necessità

L'obiettivo di questa raccolta è quello di fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in una situazione di vulnerabilità, raccogliendo beni di prima necessità come alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, conserve, legumi secchi, olio, zucchero, farina, ecc.), prodotti per l'infanzia, e prodotti per l'igiene personale. L'invito a partecipare a questo importante momento di solidarietà è esteso a tutta la cittadinanza. Ogni gesto di generosità è prezioso per costruire una comunità più unita e attenta ai bisogni di tutti.

Anche un piccolo contributo può fare la differenza

FdI chiede a tutti un aiuto: "Anche un piccolo contributo può fare la differenza nella vita di molte persone. Insieme possiamo fare la differenza e dimostrare la grande generosità della nostra comunità".

Durante la giornata di raccolta, saranno presenti esponenti del circolo erbese pronti a fornire informazioni sull'iniziativa. Tutto il materiale raccolto sarà distribuito ai Comuni che hanno aderito alla proposta.