Al Castello è arrivata la calciatrice Line Nørgaard

Un colpo dal sapore internazionale per la squadra femminile del Castello Città di Cantù, club che milita in Eccellenza. Il direttore sportivo ha perfezionato l’innesto della calciatrice danese Line Nørgaard, attaccante classe 2000 che nell’ultima stagione ha militato all’A.C. Crema.

Le parole della calciatrice

La ragazza, entusiasta per questa nuova avventura, si sente pronta a fornire il suo contributo ed è già andata a segno in campionato, con la maglia del Castello Città di Cantù:

"Sono molto felice per questa opportunità di venire qui a Cantù, le prime impressioni sono positive, anche per come mi hanno accolta, sia le compagne sia lo staff - spiega Line - Inoltre ho già trovato la gioia del gol e mi fa molto piacere aver dato, subito, una mano alla squadra. Mi piace l’ambiente di questo spogliatoio e apprezzo anche il fatto di stare tra Milano e Como".

La storia di Line è ricolma di nuove e stimolanti sfide: la ragazza è nata in Danimarca e ha iniziato a giocare lì, dove, in particolare, ha vestito la maglia dello Skjern. Successivamente è avvenuto l’approdo in Italia nel Decimoquarto, squadra della regione Lazio, ma dopo questa prima avventura italiana, per lei, si sono aperte le porte del calcio spagnolo, al Castellón.

Il richiamo del nostro Paese, però, si è fatto sentire e così, nella scorsa stagione, è avvenuto il ritorno in Italia, all’A.C. Crema. Ora, terminata quest’esperienza, si è presentata l’opportunità del Castello Città di Cantù, che ha deciso di puntare su di lei, mettendo a disposizione di mister Corti, per la prima volta, una calciatrice straniera.

"Il mio percorso è pieno di tappe, ho iniziato a praticare questo sport a 5 anni e, inizialmente, giocavo con i maschi. Poi, pian piano, mi sono avvicinata alla realtà del calcio femminile e al calcio dei grandi, girando tra Danimarca, Italia e Spagna".

Line, nel suo percorso, ha potuto notare anche alcune differenze tra i campionati di questi Paesi. Evidenzia Line:

"La maggiore differenza è la tattica in Italia si dà molta importanza a questo aspetto, mentre negli altri Stati meno». Sulle sue caratteristiche Line non ha esitazioni: «Io sono una giocatrice tecnica che possiede anche doti fisiche. Posso usare sia il destro sia il sinistro e ho buona confidenza con il gol. Di base gioco come centravanti, ma posso adattarmi anche in altre posizioni del fronte offensivo. Ammiro tanto il centrocampista danese Christian Eriksen, che ha giocato pure in Italia. Mi piace molto il suo stile di gioco. Punto a crescere nel calcio italiano, per raggiungere alti livelli in questo sport".

Intanto sarà il Castello Città di Cantù a godersi il talento di Line Nørgaard. Afferma Line: