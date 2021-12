A Cantù

Un progetto nato per raccogliere giocattoli in disuso ma in buone condizioni, per donarli ai bambini meno fortunati.

Per la prima volta quest’anno al Centro Commerciale Mirabello è arrivata la raccolta Il giocattolo benefico.

Al Centro Commerciale Mirabello la raccolta Il giocattolo benefico

Il progetto, promosso dal Centro Commerciale, è nato per raccogliere giocattoli in disuso ma in buone condizioni, per donarli ai bambini meno fortunati. Peraltro a tutti i clienti che hanno voluto donare un gioco per questa iniziativa, è stato consegnato in regalo un dono speciale. Le fasi della raccolta sono terminate domenica 12 dicembre, mentre giovedì 16 dicembre alle 16 presso gli uffici della direzione del Centro commerciale Mirabello si è svolta la consegna ufficiale dei giocattoli raccolti. Tutti i giocattoli raccolti grazie alla generosità dei clienti sono stati consegnati in regalo al Comune di Cantù e all’associazione Pesi Massimi Como.