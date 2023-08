Nell’ambito delle attività promosse dal Centro Diurno di Como, all’interno del parco del San Martino, in via Castelnuovo, al servizio di Biblioteca, inaugurato lo scorso marzo, si è aggiunta nelle scorse settimane anche una “Book Crossing”, una casetta per i libri, posizionata davanti al Circolo/bar del Cral San Martino.

Al Centro diurno di Como la Piccola Biblioteca San Martino e una book crossing

Il Centro Diurno è una struttura del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Asst Lariana. Durante la giornata, i pazienti in carico al Centro possono partecipare alle attività promosse. Accoglienza, riabilitazione, intesa come recupero e sviluppo delle proprie abilità, e risocializzazione sono l’obiettivo dei trattamenti.

"Sono proposte attività individuali e di gruppo come laboratori espressivi e creativi, attività propedeutiche all’inserimento lavorativo, come la cura dell’orto, uscite sul territorio e anche un gruppo di cammino - osserva Maria Grazia Curioni, educatrice professionale al Centro Diurno di Como - A marzo abbiamo inaugurato la “Piccola Biblioteca San Martino” e abbiamo individuato cinque bibliotecari che ne seguono il servizio e le attività, Massimiliano, Alberto, Alessandra, Giovanni e Claudio. La Biblioteca è aperta anche al pubblico il mercoledì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 10 alle 12. Al momento dell’iscrizione chiediamo solo nome e cognome e una mail”. In catalogo ci sono gialli, romanzi, saggi, raccolte di poesie, testi religiosi e best sellers.

“Abbiamo più di seicento volumi, tutti in ottimo stato e anche edizioni recenti - prosegue Maria Grazia Curioni - A luglio grazie a un volontario di Oltre il Giardino abbiamo poi posizionato una bellissima “Book Crossing” davanti all’ingresso del Circolo/bar del Cral San Martino”. Per chi volesse effettuare delle donazioni, è possibile inviare una mail a beatitrailibri@gmail.com indicando l’elenco dei titoli e la rassicurazione che si tratti di volumi in buono stato. La “Piccola Biblioteca San Martino” si caratterizza, inoltre, per una particolarità: è possibile prestare e prendere in prestito libri certo ma i suoi soci potranno collaborare lasciando recensioni e condividendo pensieri ed emozioni.

“Ringraziamo i volontari e le associazioni del Coordinamento comasco per la salute mentale, in particolare Oltre il Giardino e La Mongolfiera - conclude Maria Grazia Curioni - E’ insieme a loro, grazie alla loro presenza e collaborazione, che siamo riusciti a proporre queste nuove attività”.