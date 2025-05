Al centro sportivo un nuovo spazio gioco per i bimbi più piccoli

Al centro sportivo di Monguzzo allestito un nuovo spazio gioco per i bambini della fascia di età 3-36 mesi, aperto da martedì a sabato tutte le mattine.

Nuovo spazio gioco

Uno spazio più moderno, allestito al centro sportivo, dedicato ai bambini della fascia di età 3-36 mesi. A Monguzzo ecco lo spazio gioco, rivolto appunto ai piccoli e alle loro famiglie. Aperto da martedì a sabato, dalle 9 alle 12, lo spazio è attrezzato per garantire ai bimbi giochi e laboratori. I piccoli potranno essere accompagnati da genitori e nonni, ma anche seguiti da un’educatrice.

"Si tratta di un servizio che abbiamo riattivato - spiega il sindaco Marco Sangiorgio - Gli spazi erano sempre al centro sportivo e ora sono stati ripuliti e riqualificati con nuovi giochi e nuovi arredi. È un importante investimento sociale ed educativo per le famiglie del nostro paese nel quale i bambini, grazie ad educatori professionisti, potranno sviluppare le loro capacità cognitive, affettive e relazionali attraverso il gioco e la socializzazione".

Rimborsi per le famiglie

Per le famiglie ci sarà la possibilità di ottenere rimborsi:

"Il contributo che ci permette di finanziare lo spazio gioco, permette anche di rimborsare per intero la retta delle famiglie residenti a Monguzzo i cui bimbi sono iscritti al nido - sottolinea il primo cittadino - Viene detratto il bonus nidi che riconosce l’Inps. I rimborsi avvengono solitamente ad agosto e a gennaio".

L’iniziativa testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel sostenere la genitorialità e nel promuovere lo sviluppo educativo dei bambini fin dalla prima infanzia. Lo spazio, come detto, apre le proprie porte dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12 e tante sono le attività in cui i piccoli possono cimentarsi. Momenti di lettura, laboratori di manipolazione, laboratori con i colori, balli e danze e laboratori motori. Nel corso della mattinata ci sono poi anche momenti di gioco libero e una merenda in compagnia.