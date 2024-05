Al cinema Astra "20 days in Mariupol", film documentario vincitore del premio Oscar

Stasera, giovedì 2 maggio, al cinema Astra a Como, la proiezione di "20 days in Mariupol", il film documentario vincitore del premio Oscar.

La proiezione inizierà alle 20.45, tariffe del cinema abituali (intero 7,50 euro, ridotto 6,50 euro). Il film del giornalista ucraino Premio Pulitzer Mstyslav Chernov è un documento crudo dell'orrore della guerra. Vincitore del premio World Cinema Documentary, Sundance Film Festival 2023 e del premio Oscar 2024 come miglior documentario, porta in primo piano lo sguardo di un team di reporter entrati nella città portuale di Mariupol alla vigilia dell'invasione russa su larga scala. Durante il terribile assedio, i giornalisti rimasti sul posto documentano giornate drammatiche. Una testimonianza cruda e preziosa, contro la disinformazione russa.

Volontari di "Frontiere di Pace" ospiti della serata

Ospite della serata al cinema Astra, il gruppo di volontari "Frontiere di Pace", che ha base nella parrocchia di Maccio, a Villa Guardia. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, i volontari hanno coinvolto il territorio comasco (e non solo) nella raccolta di aiuti umanitari, consegnandoli direttamente nelle zone più calde del conflitto, anche in Donbass. All'attivo 26 missioni umanitarie, da Lviv a Kharkiv, da Kherson a Kramatorsk, da Izjum a parecchi villaggi nelle oblast di Kharkiv e del Donetsk, dove più c'è necessità di stare accanto alla popolazione oppressa dalla guerra.

Dialogo tra il collettivo "Fuorifuoco" e "Frontiere di Pace"

Al termine della proiezione del film, saranno i giovani del collettivo comasco "Fuorifuoco" a dialogare con i volontari di "Frontiere di Pace". Opportunità per riflettere insieme su cosa è accaduto e ancora sta accadendo in Ucraina, riportando testimonianze dirette dal campo, dando voce alla popolazione che tuttora invoca giustizia, libertà e pace.