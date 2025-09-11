Al Comitato Cri di Uggiate Trevano torna il Progetto 8-13

Nuova edizione del Progetto 8-13 pensata dal Comitato locale di Croce rossa di Uggiate Trevano.

Progetto 8-13 per avvicinarsi a Cri

Il Comitato di Uggiate Trevano anche per quest’anno rinnova il Progetto 8–13, un percorso pensato appositamente per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni, con l’obiettivo di introdurli in modo semplice e coinvolgente al mondo di Croce Rossa e ai suoi valori fondamentali. Attraverso attività educative, laboratori interattivi e momenti di svago e gioco, i piccoli partecipanti avranno la possibilità di vivere esperienze formative e divertenti, insieme ai volontari e volontarie Cri, alla scoperta dei principi e valori fondanti e non solo.

Dieci incontri

Il progetto si svilupperà lungo tutto l’anno scolastico e prevede 10 incontri mensili, che si terranno dal 25 ottobre 2025 al 16 maggio 2026 nella sede del Comitato Cri di Uggiate-Trevano. Per presentare ufficialmente l’iniziativa e fornire tutte le informazioni utili alle famiglie è in programma una serata informativa venerdì 19 settembre 2025, alle 20.45, nella sede, in via Croce Rossa Internazionale 1, a Uggiate con Ronago. Durante l’incontro verrà illustrato nel dettaglio il percorso e sarà possibile procedere direttamente con le iscrizioni dei ragazzi interessati a partecipare.

Il progetto rappresenta un’opportunità davvero importante per i più piccoli: un modo per iniziare a conoscere il valore del volontariato, della solidarietà e del rispetto reciproco già in giovane età, in un ambiente sicuro, stimolante e arricchente. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a uggitatetrevano.giovani@lombardia.cri.it oppure contattare il numero 031-948711.