Al Comune un contributo da 32mila euro per migliorare le fermate degli autobus

Al Comune di Anzano arriva un contributo da 32mila euro per il miglioramento delle infrastrutture delle fermate degli autobus: è stato erogato dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino Como–Lecco–Varese nell’ambito dell’apposito bando.

Il contributo copre l’80% del costo del progetto

In particolare, il progetto presentato dal Comune riguardava l’implementazione dei servizi per il trasporto pubblico. Il quadro economico del progetto prevede un importo totale di 40mila euro articolato con un costo dei lavori di 27.812 euro oltre a ulteriori somme destinate all’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia di cantieri per 800 euro a portare le spese a 28.612 euro. A questa somma si aggiungono le somme a disposizione della Stazione Appaltante per un totale di 11.388 euro. Il progetto prevede l’acquisto e la posa di 12 paline segnaletiche omologate e di due pensiline per l’attesa. «Obbiettivo dell’intervento – spiegano dall’Amministrazione comunale -è di aumentare qualità del servizio, sicurezza, riconoscibilità delle fermate e comfort per gli utenti, promuovendo la mobilità sostenibile e adeguandosi alle normative regionali e nazionali». Le paline saranno dotate di pannelli informativi standardizzati con codici fermata, denominazioni, orari e QR code. Le pensiline saranno installate in punti strategici del territorio comunale, in particolare lungo le linee di maggiore transito.

Il contributo erogato al Comune copre l’80% del totale del progetto. «Ci siamo aggiudicati questo contributo a coprire l’80% di 40mila euro totali del costo del progetto, che era il massimale richiedibile – spiega il vicesindaco Lorenzo Salzano – Esprimo il mio plauso per il lavoro svolto dall’architetto Cristina Colombo del nostro ufficio Tecnico che ha permesso questo risultato». Il progetto consentirà di migliorare la fruibilità del trasporto pubblico, favorendo un utilizzo più frequente e riducendo traffico e inquinamento.