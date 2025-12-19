Al concerto di Natale della Filarmonica premiate due musiciste

La Filarmonica Santa Cecilia di Uggiate con Ronago ha organizzato il consueto concerto natalizio e, con l’occasione, ha premiato due musicanti.

Filarmonica in festa

Melodie natalizie e riconoscimenti. Sabato 13 dicembre, in oratorio a Uggiate, è andato in scena il concerto di Natale della Filarmonica Santa Cecilia. In 200 si sono radunati per ascoltare gli otto brani eseguiti da 48 musicanti e intercalati da canti natalizi. Non solo musica e voce, però, hanno caratterizzato la serata.

Due musiciste premiate

“Abbiamo premiato due musicanti della banda – spiega il presidente, Bruno Cattoni – Un ricordo (una collanina) è stato consegnato ad Aurora Frontini per i suoi 15 anni di appartenenza, così come è stata donata una medaglia a Elisabetta Girola per i 25 anni”. Ora, la Filarmonica guarda al 2026: spegnerà 190 candeline e sta preparando un ricco calendario d’eventi.