Interessanti attività per gli studenti erbesi.

Interessanti attività per gli studenti del liceo scientifico Galilei di Erba prima della chiusura della scuola per le vacanze natalizie. Spiegazioni mediche e legali sulle vaccinazioni, ma anche conferenze sui pericoli della rete per la democrazia.

Al liceo Galilei video lezione su Covid e vaccinazioni

Dopo aver riflettuto su "I pericoli del web per la democrazia", lo scorso anno la terza E aveva preparato una vera e propria conferenza con apposito materiale multimediale e aveva espresso il desiderio di tenere degli incontri per i compagni, ma anche in altre realtà del territorio come biblioteche e Comuni. Il desiderio degli studenti che ora sono in quarta E si è in parte avverato proprio l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, quando hanno potuto tenere una vera e propria conferenza per i compagni delle classi prime. Sempre l’ultimo giorno di scuola prima della chiusura natalizia, gli studenti di tutte le classi del liceo scientifico hanno invece potuto vedere due diversi video preparati appositamente sul Covid-19 e le relative vaccinazioni: uno dal punto di vista medico, grazie alla collaborazione del dottor Giuseppe D’Amico, e uno sugli aspetti legali della vaccinazione, grazie alla collaborazione dell’avvocato Luciano Mattino.

