Al liceo "Porta" l’inclusione si fa anche con la merenda: da lunedì c’è "In & Aut break"

L’inclusione si fa ogni giorno a scuola, anche attraverso la merenda. Succede al liceo "Carlo Porta" di Villa Amalia, dove da lunedì 27 novembre parte "In & Aut break".

"In & Aut" è un progetto inclusivo che vede la collaborazione e il lavoro fianco a fianco di studenti fragili o con qualche disabilità, insieme a coetanei e compagni che scelgono di lavorare con loro, di fare attività speciali, come l’orto, ma anche semplicemente condividere i momenti di compiti o lezioni.

Lo scorso anno il progetto si è articolato in un orto, nella cura del parco di Villa Amalia, un laboratorio di danza educativa, uno di arte e modellaggio e uno sulle autonomie, in un percorso che mira a stimolare la creatività e lo scambio di idee e a favorire il benessere individuale e l’integrazione sociale tra tutti i gli studenti.

All’interno di questo progetto ora nasce questa nuova attività, che coinvolge tutta la scuola in maniera trasversale.

"Abbiamo pensato a un’attività particolare, che coinvolga i ragazzi in maniera inclusiva, ma che lavori, come sempre, anche in un’ottica di acquisizione di nuove abilità, di autonomia, di responsabilizzazione, in vista di un futuro sempre più autonomo e anche lavorativo", ha spiegato il vicepreside della scuola, nonché responsabile del progetto inclusività, Jacopo Pappalardo...