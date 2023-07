Un parcheggio abusivo, già sanzionato dal Parco Valle Lambro quasi un anno fa, su cui si riaccende la polemica: il posteggio del lido di Moiana a Merone non sarebbe idoneo ad ospitare le macchine, ma questo divieto non sembra essere stato percepito da tutti.

Al lido di Moiana si parcheggia abusivamente: la denuncia del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi"

Sul parcheggio abusivo in località Lido di Moiana di Merone occorre che l'inghiaiamento venga rimosso al più presto e che, in ogni caso, vada fatto rispettare il divieto di parcheggio. È questo che chiede il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" dopo la risposta inviata dal Parco Valle Lambro, che ha ricordato di avere sanzionato nuovamente (lo scorso giugno) la società proprietaria dell'area agricola per aver realizzato il parcheggio abusivo e per non avere ripristinato l'area, rimuovendo la ghiaia posata abusivamente. Ma nel frattempo il parcheggio abusivo permane e le auto continuano a sostare.