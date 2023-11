C’è anche il saper fare canturino nell’opera "Non uccidere" di Mario Botta ed Emilio Isgrò, ammirata nei giorni scorsi al Maxxi di Roma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al Maxxi di Roma l'opera di Botta e Isgrò con il legno scolpito da Riva 1920

Il Museo nazionale delle arti del XXI secolo ha infatti deciso di celebrare i 75 anni della Costituzione italiana con la produzione di un grande progetto commissionato a due dei maggiori esponenti della cultura contemporanea: l’artista Emilio Isgrò e l’architetto Mario Botta. Dalla loro inedita collaborazione è nata l’installazione "Non uccidere", inaugurata a fine ottobre alla presenza del presidente della Repubblica e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

L’opera si compone di un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai articolato in undici elementi, e da una spettacolare architettura in cedro del Libano progettata da Mario Botta e realizzata dall’azienda canturina Riva 1920 e collocata nella grande piazza del Museo.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 4 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui