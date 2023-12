Al Melotti la Polizia locale incontra gli studenti per parlare di stupefacenti

Si è svolto nella mattinata di giovedì 30 novembre l’incontro al Liceo Artistico "Fausto Melotti" di Cantù con la Polizia Locale cittadina sul tema delle sostanze stupefacenti. Un appuntamento a cui hanno partecipato oltre 170 studenti delle classi prime.

I relatori, il vice Comandante Alessandro Baroc e il Sovrintendete Flavio Castiglioni, hanno parlato degli effetti e delle conseguenze delle droghe, degli aspetti sanzionatori per i consumatori e dei percorsi di recupero. Hanno inoltre raccontato dell’impegno della polizia locale e del lavoro svolto per contrastare gli illeciti in materia di stupefacenti.

I commenti

Il Comandante Roberto Carbone: “Ringrazio la dirigente scolastica per la gradita ospitalità e i docenti e studenti intervenuti per aver partecipato con vivo interesse all’incontro su quello che è un tema particolarmente sentito ed importante per i giovani. Nel nostro Paese, infatti, si registra un aumento del consumo delle sostanze stupefacenti, anche nella fascia tra i 15 e i 19 anni, ed assume particolare rilievo la diffusione delle cosiddette NPS (Nuove Sostanze Psicoattive). Le sostanze stupefacenti costituiscono una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza dalla comunità ed è fondamentale intervenire con attività di prevenzione, informazione e comunicazione rivolte specialmente agli adolescenti.”

La dirigente scolastica Anna Proserpio: "Viviamo in un momento storico in cui come educatori riscontriamo spesso tra gli adolescenti situazioni di grandi fragilità che possono sfociare in comportamenti a rischio. Per questo motivo è importante attuare ogni strategia preventiva con la finalità di mettere in guardia i ragazzi sulle ripercussioni a medio e lungo termine di questi comportamenti. La consapevolezza è una delle ‘armi’ che può aiutare una persona a fare delle scelte ponderate, a tutela della propria salute. Certo questo non è sufficiente, serve anche lavorare sulle cause che portano i ragazzi in situazioni di rischio, e questo è un altro importante tassello su cui investire come comunità educante. Ringrazio la Polizia Locale di Cantù, in particolare le persone che sono intervenute, per la disponibilità e professionalità che sempre dimostra, nonché per la preziosa attività di tutela e controllo delle nostre realtà territoriali."

L'assessore alla Legalità e Sicurezza Maurizio Cattaneo: "Fiero della collaborazione della nostra Polizia Locale con il liceo Melotti. Fondamentale continuare sulla prevenzione e sulla formazione delle nuove generazioni. La nostra azione politica è quella di contrastare qualsiasi droga e rendere edotti i ragazzi degli effetti tragici che causano. Continueremo a investire sulla formazione delle donne e uomini della Polizia Locale per far sì che queste belle iniziative possano continuare nel tempo."