Al Museo del Ghisallo la XXVIII edizione del Premio Internazionale Vincenzo Torriani

Saranno sei i riconoscimenti consegnati.

Magreglio, al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo per la XXVIII edizione del Premio Internazionale Vincenzo Torriani, dedicato “A chi ama il ciclismo e lo fa vivere”.

In ricordo di Vincenzo Torriani

Trent’anni senza Vincenzo Torriani, vent’anni di Museo del Ghisallo. Due anniversari della storia del ciclismo si incontrano venerdì 9 ottobre alle 11.30, al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo per la XXVIII edizione del Premio Internazionale Vincenzo Torriani, dedicato “A chi ama il ciclismo e lo fa vivere”. Vincenzo Torriani, storico patron che per oltre 40 anni ha legato il proprio nome al Giro d’Italia e alla sua crescita, è scomparso il 24 aprile 1996. 30 anni dopo, la sua eredità continua a vivere attraverso un Premio nato nel 1998.

I premiati

I premiati della XXVIII edizione sono Marco Villa, Giuseppe Martinelli, Elisa Longo Borghini e Andrea De Luca, quattro personalità che rappresentano mondi e generazioni differenti del ciclismo: Marco Villa, due volte campione del mondo nell’Americana, è stato commissario tecnico e artefice dei grandi successi della Nazionale italiana di ciclismo su pista; Giuseppe Martinelli, medaglia d’argento olimpica a Montreal 1976 e storico direttore sportivo, ha conquistato i tre Grandi Giri alla guida di alcuni dei più importanti campioni del ciclismo; Elisa Longo Borghini, pluricampionessa italiana e due volte medaglia di bronzo olimpica oltre che oro mondiale in staffetta ai recenti campionati mondiali di Montreal, dove ha vinto anche la medaglia di bronzo nella prova elite femminile; Andrea De Luca, giornalista e vicedirettore di Rai Sport.

“Cuore d’argento” e “Spirito olimpico”

Il “Cuore d’Argento” sarà assegnato a don Agostino Frasson, presidente di Cascina Don Guanella, sacerdote ed educatore che ha fatto del ciclismo uno strumento di inclusione, solidarietà e riscatto sociale per i giovani. Particolarmente significativo, nell’anno olimpico di Milano Cortina 2026, è il coinvolgimento del Comitato Regionale Coni Lombardia, che assegna il Premio “Spirito olimpico” a Martina Fidanza, pluricampionessa del mondo su pista, specialista dello scratch e protagonista dei successi della Nazionale.