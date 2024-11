Al nuovo Osservatorio planetario ci si potrà sposare

Per tutti gli appassionati del cielo ma non solo, dai prossimi mesi sarà possibile sposarsi nel nuovo Osservatorio planetario di Sormano, quasi terminato. La struttura, infatti, verrà messa a disposizione per la celebrazione di matrimoni.

La prima coppia a dicembre

Una decisione presa dall’Amministrazione comunale sormanese in seguito all’interessamento da parte di una coppia di residenti, un’idea nata quasi per gioco ma che effettivamente rappresenta un’occasione unica per rendere ancora più speciale il proprio grande giorno.

"I matrimoni con rito civile possono essere celebrati nella casa comunale ma anche in altri luoghi scelti dal Comune, solitamente in ville (se sono private si stipula una convenzione, ndr) - spiega il sindaco Giuseppe Sormani - Un giorno è arrivata in municipio una ragazza che deve sposarsi a dicembre e ci ha detto che avrebbe avuto 70 ospiti. La sala consiliare sarebbe al limite come capienza, dunque le ho proposto il planetario e l’idea le è subito piaciuta. Insieme al marito e a una wedding planner è venuta alla struttura, quando ancora c’era il cantiere, confermando il proprio interesse".

Il Comune ha dunque chiesto al ristorante Madonnina di Barni di fare un allestimento di prova, insieme al negozio di fiori Tagliabue di Erba. L’effetto scenografico ha colpito tutti i presenti, sindaco compreso: la terrazza del planetario allestita, incorniciata dai monti e dalle cupole della struttura, non può che far innamorare qualsiasi coppia di futuri sposi.

Stabiliti anche i costi per usufruire del servizio:

"Abbiamo guardato le tariffe che vengono utilizzate dai vari Comuni, a Venezia si arriva anche fino a 9mila euro. Noi abbiamo pensato di far pagare 250 euro ai residenti, 500 ai non residenti, senza distinzione tra feriale e festivo quindi ci sembra un prezzo equo. All’interno la capienza è di circa 100 persone, all’esterno sulla terrazza si possono posizionare circa 70 sedie ma poi c’è lo spazio del prato dove ci possono stare fino a 100 ospiti. Ovviamente gli invitati devono sapere che col tacco 12 è difficile arrivare alla struttura, visto che si deve camminare per un bel tratto".

