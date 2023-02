Il 2022 ha visto l’apertura del nuovo ristorante del Castello di Casiglio di Erba, il Lécru, dove ricerca, eleganza e tradizione rappresentano gli ingredienti principali della sua cucina. Con l'avvio del nuovo anno la celebre realtà erbese ha deciso di proporre serate culinarie a tema.

Al nuovo ristorante del Castello di Casiglio arrivano le cene a tema

Guidato dallo chef Michele Pedrazzini e dal suo staff, il ristorante è situato nella sala più antica del Castello che si caratterizza per la muratura in pietra a vista e per le antiche volte a botte. D’estate il ristorante si sposta all’esterno, in una posizione ideale del parco, esattamente sopra la piscina.

E dalla cucina arriva una nuova proposta: le serate culinarie a tema in partenza il prossimo 25 febbraio 2023 con un menù dedicato a "Il bollito". Lo chef proporrà infatti ai partecipanti sette variazioni sulla carne del bollito, tanto celebre sul territorio brianzolo. A seguire, mercoledì 8 marzo 2023, il Castello propone cena con l'accompagnamento musicale Max Turati: pianoforte e saxofono mentre in tavola verranno serviti tagliolini al nero di seppia, ristretto di caciucco e seppia croccante con aglio, olio e peperoncino.

Inoltre, sempre a marzo, il 19 andrà in scena una "Cena con delitto" mentre in tavola verranno serviti piatti della tradizione: pizzoccheri alla valtellinese e controfiletto di cervo al ginepro con riduzione di sassella e sottobosco vegetale.

Per info e prenotazioni: 031.627288 o info@hotelcastellodicasiglio.it