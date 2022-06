"Siamo gente di provincia" andrà in scena sabato 2 luglio 2022 al parco del Bersagliere. L'evento è in memoria di Francesco Paganoni, scomparso nel 2011, e Giovanni Pagani, canturino, venuto tragicamente a mancare nell'estate del 2021.

Al Parco del Bersagliere un evento per ricordare Giovanni Pagani e Francesco Paganoni

"L'obiettivo è quello di riunire amici e famigliari per ricordare Giovanni e Francesco - spiega Antonio Pagani, consigliere comunale a Cantù e papà di Giovanni - . Sarà l'occasione per incontrarci, ci saranno non solo gli amici ma anche persone più anziane che hanno avuto modo di conoscerli. Il ricordo, se mantenuto attivo, è sempre più vero". La famiglia Pagani, già lo scorso novembre, aveva ricordato Giovanni attraverso un momento di riflessione che si era svolto nella basilica di Galliano.

"In questo posto staremo insieme per condividere la gratitudine di averli avuti accanto. Non un ricordo ma un esserci, legato alla gioia di stare insieme qui, un luogo dove incontrarci, ascoltarci e insieme cercare bellezza", si legge nella locandina dell'iniziativa. Il programma prevede alle 17 l'eucarestia nel parco, poi dalle 18 spazio artistico creativo dell'opera, dalle 19.30 cena lariana/valtellinese, dalle 22 spazio alla musica di provincia.