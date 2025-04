Al parco presto una panchina arancione per ricordare Carola

Sarà in un luogo che era molto amato dalla piccola

Un modo per lasciare un segno di Carola alla città

Presto al Parco Majnoni di Erba ci sarà una nuova panchina donata dall’associazione Amici di Carola. L’idea, ancora una volta, è dei genitori della piccola Carola Colombo, la bambina morta nel 2013 a soli 6 anni a causa di un tumore cerebrale. Marco Colombo e Barbara Perego, vogliono lasciare qualcosa alla città che ricordi per sempre la loro amata figlia e l’associazione stessa.

La panchina sarà installata vicino alle altre, quella rossa e quella viola

La panchina non potrà che essere arancione, come il colore preferito da Carola e da sempre segno di riconoscimento dell’associazione, insieme al simbolo della farfalla. E proprio a forma di farfalla sarà la targa in acciaio apposta sullo schienale con la scritta: "Come una farfalla anche tu puoi trovare il coraggio di volare quando il vento è forte". La panchina verrà installata il prossimo mese, probabilmente nei pressi dell’anello ciclo pedonale, dove peraltro si trovano già anche la panchina rossa sulla violenza di genere e quella viola della gentilezza.

Un'iniziativa di valore simbolico e sociale

La Giunta ha accettato di buon grado la donazione dell'associazione: